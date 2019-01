Górnictwo. Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o rekompensatach za utracony deputat węglowy

Zgodnie z treścią przywołanej ustawy o świadczenie rekompensacyjne, wypłacane jednorazowo w kwocie 10 tysięcy złotych będą mogły ubiegać się osoby (w niektórych przypadkach ich najbliższa rodzina), którym przedsiębiorstwa górnicze zaprzestały wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym.

W 2019 roku świadczenie będą mogły otrzymać osoby, których nie objęła poprzednia ustawa z dnia 12 października 2017 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, a więc m. in. wdowy i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli, jako czynni pracownicy kopalń, a także osoby na świadczeniach przedemerytalnych. Z rozwiązań zawartych w nowej ustawie mogą skorzystać również osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi w ubiegłym roku oraz te, których wnioski nie zostały zweryfikowane przed zakończeniem okresu wypłat poprzedniej ustawy.

Osoby ubiegające się o rekompensatę muszą złożyć oświadczenia, że nie wystąpią na drogę sądową w sprawie odebranego deputatu, a jeśli już wystąpiły – wycofać pozwy. Nie ma bowiem możliwości połączenia rekompensaty z jednoczesnym roszczeniem w sprawie deputatu w sądzie. Rekompensata nie przysługuje osobie uprawnionej, której roszczenie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlega zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego oraz osobie, której roszczenie z tytułu prawa do rekompensaty zostało już zaspokojone na podstawie przepisów poprzedniej ustawy, tj. z dnia 12 października 2017 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Osoby uprawnione do świadczenia będą mogły składać wnioski o wypłatę świadczenia od momentu wejścia ustawy w życie, tj. od 22 stycznia 2019 roku, przez kolejne 90 dni. Wypłata rekompensat rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego, na formularzu, którego wzór określa załącznik do nowej ustawy. Wszystkie potrzebne formularze są na kolejnych zdjęciach.

