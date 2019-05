Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 168 tys. na remont i przebudowę boiska sportowego

W Kalwarii Zebrzydowskiej, w sąsiedztwie Pawilonu Sportowo-Turystycznego „Kalwarianka” zostanie przebudowane i zmodernizowane dotychczas istniejące boisko sportowe.

Powstanie tutaj boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 21 x 32 m, z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, boisko zostanie też wyposażone w ławeczki dla drużyn, a także miejsce dla kibiców, boisko będzie też posiadało oświetlenie.

Na dofinansowanie zadań związanych z budową oraz modernizacją istniejących już obiektów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 9 mln złotych, a 70 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma wsparcie.

Dzięki projektowi pod nazwą „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” mieszkańcy Małopolski zyskają łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości obiektów sportowych i rekreacyjnych, a tym samym – nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że tym roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska inwestuje w rozbudowę bazy sportowej w Barwałdzie Górnym, Brodach, Zebrzydowicach, wcześniej Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 mln 130 tys. zł

W Barwałdzie Górnym trwają prace przy budowie Sali Gimnastycznej, ich finał zaplanowano na koniec września 2019 r. Natomiast przy Szkole w Zebrzydowicach, powstanie mini arena sportowa, w jej skład wejdzie kilka boisk do gier zespołowych: w centralnym miejscu powstanie boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej, na boisku do piłki ręcznej zlokalizowano kort do tenisa, znajdą się tutaj też dwa boiska do piłki koszykowej, na których zaprojektowano też boiska do siatkówki i badmintona, całość o nawierzchni poliuretanowej. Boiska otoczy 4-torowa bieżnia o obwodzie 200m., zaprojektowano tez bieżnię torową na dystans 60 m. do biegów sprinterskich, a na przedłużeniu bieżni przewidziano skocznię w dal.