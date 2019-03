Elektrownia wodna przy jeziorze może ruszyć wiosną

Jezioro Mucharskie, według założeń ma pełnić przede wszystkim funkcję przeciwpowodziową.

Już kilka lat temu przygotowano też jednak instalację wodnej elektrowni przy zaporze. Taka elektrowia mogłaby wyprodukować tyle energii elektrycznej rocznie, ile powstałoby ze spalenia 9 tysięcy ton węgla w elektrowni konwencjonalnej. Oświetliłaby więc na przykład cały powiat wadowicki.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, czyli rządowy zarządca obiektu wygrały aukcję na dostarczanie energii. Aktualnie elektrownia jest w trakcie rozruchu technologicznego, a wprowadzenie energii do sieci planowane jest jeszcze w tym kwartale - zapewniła goszcząca w ub. tygodniu na sesji Rady Powiatu Wadowickiego Małgorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dodała też, że budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie formalnie została już zakończona.

- Nie mówimy już więc o budowie. Używamy też zatwierdzonej oficjalnie nazwy Jezioro Mucharskie - podkreśliła. - Ta inwestycja jest obecnie rozliczana, a poszczególne obiekty są rozliczane pod kątem finansowo-księgowym. Jezioro Mucharskie swoją funkcję wypełnia, elektrownia istnieje i prąd będzie produkować. Mieszkańcy mogą spać spokojnie - zapewniła radnych dyrektor Sikora.

O problemach z uruchomieniem wodnej elektrowni za zaporze piszemy już od kilku lat. Przypomnijmy: doszło nawet do tego, że z powodu opieszałości urzędników zamontowane na zaporze wodnej kilka lat temu urządzenia, które jeszcze nigdy nie pracowały pełną parą, w grudniu 2017 r. straciły gwarancję.

Potem, żeby wyjaśnić sytuację najpierw Sejm musiał przyjąć nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, bez której sprzedaż produkowanego tu prądu nie była by formalnie możliwa.

We wrześniu 2017 r., Urząd Regulacji Energetyki wydał co prawda zaświadczenie o dopuszczeniu tej elektrowni do udziału w aukcji, ale w tym roku z nieznanego powodu, żadne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej, w którym mogłaby wziąć udział elektrownia wodna Świnna Poręba, po prostu się nie odbyły.

Teraz resort Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej zapewnia, że wszystko pójdzie z górki. Elektrownia o mocy 4,61 megawatów ma ruszyć z planowaną produkcją roczną ok. 16 gigawatogodzin.

Mieszkańcom marzy się też, by jezioro było atrakcją turystyczną, ale brak kluczowych decyzji co do zagospodarowania tego terenu.

ZOBACZ KONIECZNIE