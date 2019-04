Egzaminy w szkołach mimo strajku. Uczniowie dowiedzieli się o tym w ostatniej chwili

Chodzi o egzaminy gimnazjalne dla klas III i egzaminy klas ósmych. Egzaminy gimnazjalne zaplanowano od 10 do 12 kwietnia, ale nauczyciele strajkują. Co teraz? - pytają zdezorientowani uczniowie i ich rodzice.

Na Facebooku i stronie internetowej szkoły taki komunikat w środę zamieścił dyrektor placówki Andrzej Janus:

"W związku z trwającą w dalszym ciągu akcją strajkową w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach, informuję, że uczniowie klas 3 gimnazjum, którzy jutro – 10 kwietnia – przystępują do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, przychodzą do szkoły na godz. 8.20. Wtedy zostaną powiadomieni, czy egzamin się odbędzie oraz będą przekazane informacje dotyczące dalszego postępowania".

Dopiero ok. godz. 15 opublikował kolejną informację: egzaminy jednak odbędą się.

W całej gminie Andrychów trwała we wtorek podobna nerwówka. Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Andrychowie przekonywał, że rodzice powinni posłać swoje dzieci na egzaminy, jednocześnie przyznając, że jeśli strajk się utrzyma, to „nie ma szans na przeprowadzenie egzaminu w strajkujących placówkach”.

W ZSP nr 1 im. Jana Pawła II w gminie Wieprz natomiast ... zawieszono strajk na czas egzaminów.

Choć Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach zapewniał we wtorek, że w szkołach na terenie gminy Wadowice, które przystąpiły do strajku, egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem, to zaniepokojeni uczniowie i ich rodzice i tak wydzwaniali do szkół i nauczycieli z pytaniem, czy w środę przystąpią do egzaminu.

Podobnie było w wielu innych miejscowosciach powiatu wadowickiego.

Małopolskie Kuratorum Oświaty także uspokaja: "Gdyby nawet rano zdarzyła się taka sytuacja, że z jakichś powodów, między innymi strajku, zabraknie kogoś w komisjach to mamy osoby, które gotowe są na zastępstwo".

