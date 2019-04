Egzamin gimnazjalny MATEMATYKA Odpowiedzi 11 04 2019, Arkusz CKE, Rozwiązania, Klucz Odpowiedzi z matematyki!

Egzamin gimnazjalny 2019 MATEMATYKA. Czy egzamin gimnazjalny z matematyki był łatwy czy trudny? Jak uczniowie poradzili sobie z rozwiązywaniem zadań? Uczniom problem sprawiło zadanie dowodowe. - Był trójkąt równoboczny, w który wpisane było koło. Od środka koła szły proste do boków bądź kątów trójkąta. Trzeba było udowodnić, że dwa mniejsze trójkąty w środku są przystające - relacjonuje Stanisław. - Jeśli chodzi o matematykę, to jestem trójkowiczem. Dla mnie egzamin był dość trudny, szczególnie zadania otwarte - przyznaje Stanisław, uczeń Gimnazjum nr 49. - Jeśli byłyby podane wzory, tak jak jest to na maturze, moim zdaniem nawet szóstoklasista by się z tymi zadaniami uporał. Dla mnie matematyka była banalna - mówi z kolei Piotr, uczeń tego samego gimnazjum. Egzamin gimnazjalny 2019 MATEMATYKA - ARKUSZ + KLUCZ ODPOWIEDZI