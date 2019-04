Egzamin gimnazjalny 2019 przyroda: ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE. Co było na EGZAMINIE gimnazjalnym z PRZYRODY? 11.04

Jak zwykle pojawiły się ćwiczenia typu prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru lub dopasowania, sprawdzały stan wiedzy ucznia z ostatnich trzech lat nauki. Pytania poruszały mnogość tematów, między innymi zakres budowy ludzkiego ciała, reakcje chemiczne, czy wzory fizyczne.

Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, sprawdzająca, czego gimnazjalista nauczył się z zakresu:

Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Dla każdego zadania podano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, do których to zadanie się odnosi, oraz rozwiązanie. Pewne umiejętności złożone, np. dotyczące metodyki badań przyrodniczych, zapisane są tylko w wymaganiach ogólnych. Zadania, które sprawdzają te umiejętności, mogą też odwoływać się do kilku wymagań szczegółowych - czytamy w informatorze opublikowanym przez CKE.