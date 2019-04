Egzamin gimnazjalny 2019 Historia ODPOWIEDZI, WOS ARKUSZ CKE 10.04.19 Co było na egzaminie gimnazjalnym?

Egzamin gimnazjalny 2019 HISTORIA, WOS. Co było?

Część uczniów i nauczycieli przyznaje do wtorku wieczorem nie wiedziało czy egzaminy odbędą się. Mimo to dyrektorzy szkół które strajkują już wcześniej zaczęli przygotowywać się do kompletowana komisji egzaminacyjnych.

W Gimnazjum nr 49 na os. Słonecznym w środę uczniowie pisali egzamin na korytarzu szkolnym. - Nie udało nam się skompletować tylko nauczycieli, abyśmy mogli podzielić 43 uczniów na grupy w klasach - Ewa Donhöffner, dyrektor Gimnazjum 49.

Podczas wtorkowego egzaminu komisja składała się z trzech nauczycieli gimnazjum i trójki delegowanej z innych szkół. Wśród nich był ksiądz i siostra zakonna ze szkoły nr 88 oraz psycholog ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.

- Nie wiadomo co będzie w piątek, kiedy do egzaminów językowych potrzebnych będzie około 20 nauczycieli – mówi Ewa Donhöffner.

Egzamin gimnazjalny 2019: łatwy czy trudny?

Według uczniów egzamin gimnazjalny z historii i wos0u nie był trudny.

"Łatwy bardzo. Jestem świadoma ze mam kilka błędów ale jestem zadowolona"

Wos łatwy, ale historia ehh

Najłatwiej było na pytaniu o styl architektury

Dla mnie historia trudna przynajmniej w porównaniu do poprzedniego roku, a wos do zniesienia

Na początek uczniowie zmierzą się z częścią humanistyczną, czyli z historią, wos-em oraz j. polskim. Jakie będą pytania z historii i wos-u? W zeszłym roku pytania dotyczyły m.in. powstania styczniowego i listopadowego. Z wiedzy o społeczeństwie pytań było pięć. Jedno np. dotyczyło Europarlamentu. Inne zadanie opisywało wybory i trzeba było zdecydować, kogo się w nich wybiera.

