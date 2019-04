Egzamin gimnazjalny 2019 ANGIELSKI PODSTAWOWY: ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Co było na egzaminie gimnazjalnym? 12 04 2019

Egzamin gimnazjalny 2019 ANGIELSKI PODSTAWA: ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE

Egzamin z języka obcego nowożytnego kończy zmagania gimnazjalistów. 12 kwietnia, w piątek o godzinie 9 uczniowie napisali egzamin na poziomie podstawowym, po czym o 11 na poziomie rozszerzonym. Oba egzaminy trwały 60 minut.

Zadowolony z egzaminu z języka angielskiego jest Piotr Koleszka z klasy III B.

- Nie miałem problemu z zadaniami. - Trzeba było m.in. uzupełnić tekst z wyciętymi słowami, a także odpowiedzieć na pytania jak powiesz to po angielski np. „nie mogę się dzisiaj z tobą zobaczyć” - mówi Piotr Koleszka.

Egzamin z angielskiego nie sprawił trudności również Jackowi Szymanowskiemu z klasy III B Gimnazjum nr 49.

- Najtrudniejsze było zadanie, w którym trzeba było wykazać się wiedzą gramatyczną. Reszta była łatwa i przyjemna – mówi Jacek Szymanowski.

Uczniowie wysłuchali również słuchowiska, po którym musieli opisać kulisy programu MasteChef.

Egzamin gimnazjalny 2019 z języka obcego ANGIELSKI PODSTAWOWY

Na co zwrócić szczególną uwagę? Do egzamin gimnazjalnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym musi podejść każdy uczeń gimnazjum. Poziom rozszerzony dedykowany jest dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego jednakże podejść również pozostali uczniowie, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności. To ostatni dzień zmagań gimnazjalistów.

Trzecia część egzaminu gimnazjalnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej.

Egzamin gimnazjalny 2019 z języka obcego

Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z wybranych języków:

angielskiego,

‎francuskiego,

hiszpańskiego,

niemieckiego,

rosyjskiego,

ukraińskiego,

włoskiego.

Egzamin z języka niemieckiego zdawał w piątek Artur Miklas z klasy III C Gimnazjum nr 49 na os. Słonecznym. - Zadanie były łatwe, trzeba było m.in. powiedzieć po niemiecku „kto czym jeździ do szkoły” i „co jedliśmy dziś na śniadanie” - mówi Artur Miklas.

Z kolei Żenia Stryrzak z tej samej szkoły zdawał egzamin z języka rosyjskiego. Udało mi się skończyć zadania po 40 minutach, nie natrafiłem na większe problemy – mówi Żenia z III B.

Gimnazjalista miał za zadanie opisać ubiór wybranego chłopaka.

Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, co oznacza, że egzaminu nie można nie zdać.‎

