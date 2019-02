Dzień Bezpiecznego Internetu. Policjanci przypomnieli o zagrożeniach czyhających w sieci

Małopolska Policja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Naukową Akademicką Siecią Komputerową od wielu lat podejmują działania, których celem jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa najmłodszych w sieci. Projekt, który funkcjonuje pod nazwą „Zagrożenia w Sieci - profilaktyka, reagowanie”, powstał w roku 2012. Od tego czasu policjanci z komendy w Olkuszu przeprowadzili kilkaset spotkań z młodzieżą szkół podstawowych. Takie spotkania, to okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu spotkały się z uczniami klas II i III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olkuszu. Z kolei dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kluczach z uczniami Szkoły Podstawowej w Kluczach.

W tym dniu mundurowi omówili szereg zagrożeń, jakie czyhają w Internecie na dzieci i młodzież, opierając się na doświadczeniu i przykładach konkretnych spraw. Szczególną uwagę zwrócili na anonimowość w Sieci, która sprawia, że młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, że ktoś, kogo nie znają i nie widzą, może wyrządzić im krzywdę. Policjanci przekazali informacje o największych i najbardziej aktualnych zagrożeniach internetowych. Udzielili wskazówek i porad w tym zakresie m.in.: jak uchronić najmłodszych przed cyberzagrożeniami i gdzie szukać pomocy. Dużo uwagi poświęcili problemowi nadmiernego korzystania z Internetu.

Dla dzieci policjanci przygotowali wiele atrakcji. Były to m.in. konkursy, krzyżówki, zabawy. Każde z dzieci otrzymało upominek.

