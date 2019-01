Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau martwi się

- Młodzi muszą odwiedzać to Miejsce, by w przyszłości ich świat wyglądał inaczej - napisał dyrektor Piotr Cywiński. - Co będzie, gdy odejdzie ostatni Ocalały??? Oba zdania powracają nieustannie, w niemalże każdej rozmowie. Martwią mnie. Jedno jest figurą przyszłości, drugie – coraz bardziej przeszłości. Tymczasem problemem jest nasza codzienna teraźniejszość. Te dwa najczęstsze zdania, to ucieczki od naszej dzisiejszej odpowiedzialności. Próba zrzucenia jej na ramiona przeszłości lub przyszłości, byle nie podważała naszego tu i teraz. Nie wróży to dobrze - podkreślił.

Na 80 stronach polsko-angielskiego wydawnictwa znalazły się informacje o najważniejszych wydarzeniach minionego roku w Miejscu Pamięci oraz analiza frekwencji. W ubiegłym roku Muzeum Auschwitz odwiedziło ponad 2 miliony 152 tysiące osób.

Wiele uwagi poświęcono też programom edukacyjnym i działalności Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauści, którego celem jest nie tylko uczenie o faktach z przeszłości, ale też na tej podstawie budowanie odniesień do dzisiejszych zagrożeń i wyzwań oraz skłanianie do refleksji na temat naszej współczesnej, aktywnej odpowiedzialności za świat.

Najważniejszym projektem, który zaważy na przyszłości edukacji prowadzonej w Miejscu Pamięci, jest adaptacja tzw. Starego Teatru, historycznego budynku usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie byłego obozu Auschwitz I, na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauści. Przedsięwzięcie to jest możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Istotnym elementem jest także sprawozdanie finansowe i lista darczyńców, którzy wsparli Muzeum. Tekstom towarzyszą fotografie prezentujące najważniejsze wydarzenia w Miejscu Pamięci, a także reprodukcje archiwalnych dokumentów.

ZOBACZ KONIECZNIE

FLESZ: Śmierć Pawła Adamowicza jednoczy kraj, Polacy mówią "Stop Przemocy!"