Dwa lata w kolejce do specjalisty! Pacjenci coraz dłużej czekają na pomoc lekarzy [BAROMETR WHC]

Dostęp do bezpłatnych usług lekarzy od kilku lat kontroluje Fundacja Watch Health Care. Wyniki jej najnowszego badania pokazują, że czas, jaki mija, zanim chory otrzyma potrzebną mu pomóc medyków, zamiast maleć, cały czas rośnie. Żeby skorzystać z konsultacji specjalistów, Polacy muszą już czekać w kolejce średnio cztery miesiące! To o dwa tygodnie dłużej niż w połowie ubiegłego roku i o ponad cztery tygodnie dłużej niż w 2016 roku. Łącznie spośród 39 dziedzin medycyny, na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy, kolejki udało się skrócić jedynie w 10 przypadkach. W 18 specjalizacjach terminy są jeszcze bardziej odległe. Sprawdź w naszej galerii, do gabinetów których specjalistów najtrudniej się dostać.