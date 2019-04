Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany dotyczą taksówkarzy oraz kierowców korzystających z aplikacji łączących ich z pasażerami.

Rząd przekonuje, że zmiany mają na celu uporządkowanie rynku przewozu osób oraz wprowadzenie równych zasad dla tradycyjnych i nowoczesnych form transportu mieszkańców dużych miast.- Projekt ustawy zakłada stworzenie jasnych i równych warunków funkcjonowania rynku przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami, opartych na jednakowych zasadach wykonywania zawodu przewoźnika. Nowelizacja wprowadza także pośrednictwo przy przewozie osób, co istotnie powinno przyczynić się do uczciwej konkurencji w branży przewozowej – przekonuje minister infrastruktur Andrzej Adamczyk.Jeśli przepisy wejdą w życie, to już od 1 stycznia 2020 roku taksometr oraz kasę fiskalną będzie mogła zastąpić aplikacja na smartfonie.Ponadto pośrednicy przy przewozie osób będą mieli obowiązek zlecania przewozów wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym licencje na przewóz osób. Projekt ustawy wprowadza też istotne ułatwienia w zakresie uzyskania licencji oraz złagodzenie wymagań upoważniających do wykonywania zarobkowego przewozu osób.

