Dorota Balak stanęła na czele nowej siły w Radzie Miejskiej

To kolejny klub radnych w Radzie Miejskiej w Wadowicach, po klubach Radnych Wolne Wadowice oraz Prawa i Sprawiedliwości. Czy ten podział opozycji na dwa kluby, w sytuacji, gdy rządzący PiS ma nikłą przewagę, jest już postanowiony?

Stało się to w środę, 23 stycznia, podczas sesji rady miejskiej, kiedy to powołano do życia nasz Klub Radnych Razem dla Gminy i Mieszkańców. Nowy klub powołało czterech radnych, którzy do rady dostali się z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelska Gmina Wadowice, utworzonego przez ówczesną wiceburmistrz Wadowic, panią Ewę Całus. Członkami nowego klub zostali także Stanisław Jasiński, Mariusz Jakubas oraz Andrzej Strzeżoń. Stanisław Jasiński jest moim zastępcą.

Czy będziecie głosować razem z Wolnymi i Wadowicami i Mateuszem Klinowskim?

Nasz klub jest neutralny, nie jesteśmy zatem ani w opozycji do nikogo, ani z nikim w koalicji. Dla nas ważne są sprawy naszych mieszkańców. Dobre decyzje będziemy popierać niezależnie od opcji politycznych i przepychanek między byłym burmistrzem a obecnym. Liczymy w radzie przede wszystkim na merytoryczne i konkretne rozmowy i dyskusje, a nie na wzajemne oskarżenia.

Wielu zwolenników Mateusza Klinowskiego już ma do pani żal. W niedawnym głosowaniu dotyczącym poprawki do planów budowy wodociągu w Wysokiej, zgłoszonym przez klub radnych Wolne Wadowice, wstrzymała się pani od głosu i pieniądze trafią do OSP Jaroszowice na zakup wozu gaśniczego, a nie na wodociąg...

Wiem, że mają żal. Wstrzymałem się od głosowania za tą konkretną poprawką Mateusza Klinowskiego, ponieważ w trakcie rozmów i informacji, które uzyskałam dowiedziałam się ze wodociągi przeznaczą w tym roku pół mln złotych na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w Stanisławiu Górnym a gmina również planuje przeznaczyć środki finansowe na budowę wodociągu dla Wysokiej i Stanisławia Górnego.

Zarówno ja, jak i mieszkańcy, chcemy wierzyć, że burmistrz i rada będą wspierać te działania.

Pytał Bogumił Storch

ZOBACZ KONIECZNIE

Tych osób szuka policja w Małopolsce Zachodniej [LISTY GOŃCZE]

Dwaj 18-latkowie ostrzelali z broni pneumatycznej dwa tramwaje w Krakowie