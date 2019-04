Dodatkowe pociągi w weekendy z Krakowa do Oświęcimia przez Zator

Spółka Przewozy Regionalne od 1 maja z myślą o turystach uruchamia jedną parę pociągów z Krakowa Głównego przez Zator do Oświęcim i z powrotem.

Od 1 do 5 maja kursy będą odbywać się codziennie, a od 1 czerwca do 29 września w piątki, soboty i niedziele oraz dodatkowo 20 czerwca i 15 sierpnia. Poranny pociąg wyjedzie z Krakowa o godz. 8.02, w Zatorze będzie o 9.03, a w Oświęcimiu o 9.24. Z kolei z Oświęcimia planowany odjazd jest o godz. 17.48, z Zatora o 18.09, z przyjazdem do Krakowa o 19.13.

Pociąg zatrzymywał się będzie tylko na wyznaczonych stacjach i przystankach, tj.: Kraków Zabłocie, Kraków Podgórze, Kraków Łagiewniki, Kraków Sanktuarium, Skawina, Zator.

Połączenie przeznaczone jest dla mieszkańców Małopolski, a także turystów, chcących odwiedzić miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym i rozrywkowym oraz miejsca kultu religijnego usytuowane na trasie przejazdu pociągu.

Przejazd pociągami będzie odbywał się na podstawie biletów wg Taryfy Małopolskiej. Przykładowe ceny biletów: odcinek: Kraków Główny – Oświęcim - bilet normalny - 11 zł - uczniowie ulga 37 proc. - 6,93 zł - studenci ulga 51 proc. - 5,39 zł; odcinek: Oświęcim – Zator - bilet normalny - 7 zł - uczniowie ulga 37 proc. - 4,41 zł - studenci ulga 51 proc. - 3,43 zł.