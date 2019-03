Cracovia mocno zaczęła wiosenne zmagania w Centralnej Lidze Juniorów

Rywale chcieli narzucić chaotyczny styl walki, w którym czuli się dobrze, ale gospodarze się temu nie poddali i nie poszli na wymianę ciosów, tylko chcieli grać w piłkę. Mocno ucierpiał motor napędowy Cracovii Rakoczy, ale po zbierał się po ostrym faulu i pokazał jak wykorzystuje się z zimną krwią sytuację sam na sam z bramkarzem. Po katastrofalnym błędzie Kruppy, który nie trafił w piłkę będąc ostatnim z obrońców Bodek znalazł się oko w oko z Mrózkiem i doprowadził do remisu. Goście nie zdążyli nawet ochłonąć, gdy to ich golkiper musiał wyciągać piłkę z siatki – dalekie podanie trafiło do Zauchy, który wiedział co zrobić z piłką. Dominacja miejscowych została potwierdzona indywidualną akcją Stachery, którą zakończył pewnym strzałem.

Spore ożywienie wniósł do gry Pik, który ma już kilka występów w ekstraklasie na koncie. Był nie do upilnowania dla rywali. Właśni on popisał się firmową akcja po skrzydle i nie niepokojony przez nikogo posłał piłkę koło bramkarza w kierunku dalszego słupka bramki.

Wprowadzony do gry Biernat był bliski powodzenia, ale zmarnował sytuację sam na sam z bramkarzem. Ale minutę później też cieszył się z bramki, bo po akcji Rakoczego, rozgrywający „Pasów” tak idealnie wyłożył mu piłkę, że pozostało mu tylko skierować ją do pustej bramki. Wyjątkowym chamstwem „popisał” się Urbański, który obrażał piłkarzy gospodarzy, aż wreszcie przeszedł od słów do czynów i sfaulował brutalnie Ziębę. Nawet schodząc z boiska jeszcze prowokował kibiców i o mało co nie doszło do szarpaniny między nim a publicznością.

Cracovia – Górnik Zabrze 5:2 (3:1)

Bramki: 1:0 Rakoczy 18, 1:1 Bodek 24, 2:1 Zaucha 25, 3:1 Stachera 45, 4:1 Pik 61, 5:1 Biernat 76, 5:2 Bodek 81.

Cracovia: Mrózek – Zięba, Kruppa, Bracik, Śmigielski – Zaucha (46 Pik), Pituła (75 Matheus), Rakoczy, Pieńczak, Stachera (81 Sobecki) – Bała (65 Biernat).

CENTRALNA LIGA JUNIORÓW w SPORTOWY24.PL

**Wszystko o

**