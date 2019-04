Co robią byli selekcjonerzy reprezentacji Polski?

W Kalwarii Zebrzydowskiej Marzena Sarapata to dziś temat numer jeden

Gdy we wtorek rano w Krakowie przeszukiwali mieszkanie Marzeny Sarapaty, do niedawna prezes piłkarskiej legendy, czyli klubu Wisła Kraków, w jej rodzinnej Kalwarii Zebrzydowskiej już wrzało. I tak jest do dzisiaj. - Ona, a przede wszystkim jej ojciec Zbyszek, szef naszej Kalwaria...