Chrzanów. Sprawdź obowiązkowe wyposażenie roweru

Paczkomaty znikną z Polski przez kontrowersyjny wyrok sądu?

Paczkomaty InPost zostały postawione z naruszeniem prawa budowlanego - orzekł sąd w Łodzi. To prosta droga do likwidacji paczkomatów. Gdzie w takim razie będziemy odbierać paczki? Jest jednak szansa, że InPost zaskarży wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po kontrowersyjny...