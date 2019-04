Chocznia. Samochód potrącił pieszego. Mężczyzna nie żyje [ZDJĘCIA]

Urodziła się w Polsce, wychowała w ZSRR. Więc jest "Ruską"?

80-letnia Bronisława Mokrzycka z os. Stare Stawy w Oświęcimiu przed śmiercią chce załatwić jeszcze jedną, dla nie najważniejszą sprawę: by sąsiadki przestały na nią mówić „Ruska”. Bardzo ją to boli. - Ze mnie żadna Ruska. Jestem Polką, tak jak one - mówi. Przyszła do naszej redak...