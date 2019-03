Chińska przygoda w Krakowie

Na bogato i do syta, czyli kilka słów o małopolskiej kuchni [przepis]

Zjeść po krakowsku, to tyle, co zjeść na bogato i do syta. To małopolska bohema i atmosfera Galicji ukształtowała regionalną kuchnię, pachnącą świeżymi warzywami prosto z targowiska na Starym Kleparzu i smakującą babcinymi sekretami.