Chełmek. Dwa salony hazardowe zostały zlikwidowane

W poniedziałek (18 lutego) funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Chełmku oraz policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu razem z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przystąpili do likwidacji dwóch nowo ujawnionych przez miejscowych funkcjonariuszy punktów, gdzie prowadzony był nielegalny hazard.

- Po pokonaniu zewnętrznych zabezpieczeń śledczy przedostali się do wnętrza lokali – informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Same maszyny również posiadały zabezpieczenia. Były przymocowane metalowymi sztabami do ścian i podłogi. W tym przypadku funkcjonariusze sięgnęli po szlifierkę kątową przy pomocy której odcięli sztaby, a następnie zarekwirowali maszyny - dodaje.

Automaty zostały przewiezione do Urzędu Celno-Skarbowego, a ich wartość szacowana została na ponad 40 tys. zł.

Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych, właścicielowi automatów grozi grzywna w wysokości 100 tys. zł od każdej zabezpieczonej maszyny oraz kara do trzech lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ KONIECZNIE