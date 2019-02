Ceny za śmieci rosną w Oświęcimiu, w Andrychowie - nie

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Andrychowie opozycyjna wobec burmistrza większość radnych zablokowała planowane przez ratusz podwyżki. Stało się tak już drugi raz. W grudniu pojawiła się propozycja, by zwiększyć miesięczną opłatę od osoby z 10 zł do 13 zł za śmieci segregowane. Tym razem magistrat zaproponował jeszcze większą podwyżkę, do 15 zł. I znów podwyżki nie przeszły. Teraz najprawdopodobniej trzeba będzie poszukać pieniędzy w budżecie gminy, by opłacić odbiór śmieci od mieszkańców - choć jeszcze nikt tu tego głośno nie powiedział - kosztem innych wydatków.

Radny Wiesław Mikołajek ma jednak inny pomysł. Zaproponował na sesji Rady, by Zbigniew Bizoń, nowy prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawił na lutowej sesji dokładną kalkulację (łącznie z kosztami ewentualnego zakupu sprzętu) samodzielnego wystartowania ZGK w przetargu na zagospodarowanie odpadów. Obecnie ZGK jest w konsorcjum ze spółką prowadzącą wysypisko śmieci w Choczni.

Z kolei oświęcimscy radni, po dwóch latach obowiązywania cennika, zdecydowali się go podwyższyć. Dotychczas mieszkaniec segregujący śmieci płacił 10 zł miesięcznie. Od 1 kwietnia zapłaci 13 zł miesięcznie. Niesegregowane odpady kosztowały dotąd mieszkańca 15 zł, po podwyżce będą 18 zł miesięcznie.

Podwyżki dotyczą również pozostałych „producentów” śmieci. Dotąd za 120 l pojemnik posegregowanych śmieci płacili 15 zł, a zmieszanych 19 zł. Nowa stawka wynosi kolejno 20 zł i 25 zł. Za pojemnik 240 l odpadów posegregowanych stawka z 29 zł wzrasta do 38 zł, a niesegregowanych z 37 zł do 48 zł.

