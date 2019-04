Ceny paliw: kwiecień 2019. Podwyżka cen benzyny! Ile za benzynę? [CENY PALIW HURT DETAL 4.04.2019]

CENY PALIW: KWIECIEŃ 2019. Tak drogo nie było już od dawna. Ostatnie dni to znaczące podwyżki cen benzyny zarówno w hurcie, jak i w detalu - zauważa w swoim sprawozdaniu firma BM Reflex. Zapowiada się również na to, że to nie koniec podwyżek - cena paliwa będzie jeszcze rosnąć! Sprawdźcie, ile kosztuje benzyna w Polsce. Dowiedzcie się, jakie są prognozy.