Całe życie Ojca Świętego można prześledzić w Muzeum Papieskim

Pogoda na wtorek, 2 kwietnia

Wiosna już zadomowiła się w Polsce. W całym kraju będzie słonecznie, miejscami może pojawić się niewielkie zachmurzenie. Najzimniej będzie w Suwałkach, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C, natomiast najcieplej we Wrocławiu - 15 st. C. W Małopolsce termometry wskażą 13 ...