Burmistrz z PSL walczy z „LGBT w szkołach”. Wyrzucą go z partii?

„(...) Wyrażam zdecydowane poparcie dla wszystkich działań podejmowanych przez Panią Kurator wyrażających sprzeciw wobec demoralizujących treści zawartych w standardach edukacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia WHO” - czytamy w liście otwartym burmistrza Kalwarii do Barbary Nowak, małopolskiej Kurator Oświaty. Zasłynęła ona z kontrowersyjnych a wręcz bzdurnych wypowiedzi na temat LGBT, np, że wśród osób homoseksualnych aż 40 proc. to pedofile”.

Ormanty dodał też, że na najbliższą sesję Rady Miejskiej, przygotuje projekt stanowiska „Samorząd wolny od ideologii LGBT”.

Tomasz Baluś z Wydziału Promocji Urzedu Miasta wyjaśnia, że projekt powstanie we współpracy z komisją oświaty rady miasta i radnymi. Barbara Nowak w tym tygodniu gościła w kalwaryjskim magistracie, właśnie w tej sprawie. W środę, na twitterze, zadeklarowała pełne poparcie dla planów burmistrza Kalwarii:

"Dziękuję P. Burmistrz. Kalwarii Zebrzydowskiej A. Ormantemu za zdecydowaną obronę bezpieczeństwa dzieci. Ponad podziałami łączy nas miłość do dzieci, szacunek do wartości rodziny, jako podstawy naszej cywilizacji. Proszę rodziców o wsparcie działań" - napisała.

O co chodzi burmistrzowi? Czym jest karta LGBT?

Według deklaracji WHO, do której nawiązuje karta LGBT plus, wprowadzona już w Warszawie, dzieci w wieku do 4 lat mają w trakcie lekcji edukacji seksualnej „uzyskiwać świadomość związaną z tożsamością płciową” a edukatorzy w zajęciach z dziećmi od lat 4 do 6. poruszają też kwestie antykoncepcji, badania własnego ciała i ról płciowych.

W Kalwarii Zebrzydowskiejstor wielu mieszkańców nie ukrywa, że zszokowała ich wieść o tym, iż burmistrz Augustyn Ormanty, wieloletni działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego i od 29 lat burmistrz tego miasta, tak nagle i niespodziewania zmienił front i razem z Prawem i Sprawiedliwością zamierza walczyć „z LGTB w szkołach”.

- Przecież po to głosowałam na niego a nie na kandydata PiS, żeby Kalwaria nie było utożsamiana z ciemnogrodem, czuję się oszukana jako wyborca i ośmieszona jako mieszkanka - mówi pani Katarzyna.

Dziwią się też zwolennicy partii Jarosława Kaczyńskiego, ale lokalni politycy tej partii zachowują dystans:

- Działania pana burmistrza w temacie LGBT są godne pochwały, ale mogą też być chęcią „przymilenia się” prawicowemu elektoratowi i naszym radnym w gminie - ocenia Filip Kaczyński z Wadowic, jeden z liderów PiS w regionie. Nie chce komentować pojawiających się ostatnio plotek o tym, że Ormanty miałby wstąpić do jego partii.

Zaznacza, że decyzja należałaby w takim wypadku do Haliny Cimer, szefowej regionalnych, kalwaryjskich struktur PiS, która jest też, co może być tu istotne, małopolską wicekurator oświaty.

Na pewno w swoich szeregach, po tym co się wydarzyło, Agustyna Ormanego nie widzą już działacze PSL.

- Jak nasz prezes (Władysław Kosiniak - Kamysz - przyp. red) się o tym dowie, to dostanie zawału - próbuje żartować Andrzej Budka, działacz z Wadowic, ale już na poważnie dodaje, że z szefem kalwaryjskich struktur, Andrzejem Góreckim, będzie musiał „obgadać” temat usunięcia Ormantego z partii.

- To bardzo bolesne, bo chodzi o osobę która jest „peeselowcem prawie od dziecka”. To jedyny nasz kandydat w powiecie, który wygrał wybory na burmistrza a zaskoczył nas decyzją, której nie akceptujemy, bo to wchodzenie w narrację PiS - dodaje.

Polityczny los burmistrz Kalwarii ma się rozstrzygnąć jeszcze w tym miesiącu. On sam oficjalnie nie komentuje tych pogłosek. Prywatnie jednak coraz częściej przyznaje się do poglądów konserwatywnych i podkreśla, że „kulturowo jest tradycjonalistą w duchu katolickim”.

