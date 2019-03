Burmistrz: radni mają przeprosić i zapłacić po 50 tys. zł

Na czwartkowej sesji rady miejskiej w Andrychowie burmistrz Tomasz Żak wydał nietypowe oświadczenie. Otóż samorządowiec dał radnym, którzy przed rokiem donieśli na niego do prokuratury, dwa tygodnie na to, by przeprosili go publicznie „za fałszywe oskarżenia” (jak podkreśla Żak) i wpłacili pieniądze - każdy po 50 tysięcy - na cele charytatywne.