Brzeźnica. Kierowca zasnął za kierownicą, samochód wypadł z drogi

Kierowca prowadzący samochód na ul. Krakowskiej w Brzeźnicy zasnął za kierownicą, zjechał z drogi i uderzył w betonowy mostek prowadzący do prywatnej posesji. Do wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek ok. północy. Samochodem oprócz kierowcy podróżowała kobieta, która po wypadku uskarżała się na ból w klatce piersiowej. Została udzielona jej pomoc.