Brody. Mężczyzna, który wypalał gałęzie, zginął w pożarze

Pożar w Brodach wybuchł ok. godz. 14.25. Mężczyźni wypalali gałęzie wyciętych drzew w pobliżu lasu. Na razie nie wiadomo, czy byli to pracownicy jakiejś firmy, czy robili to prywatnie. Nie opanowali niestety ognia, który przez wiejący wiatr szybko się rozprzestrzenił.

Strażacy szybko ugasili pożar, niestety jednego z mężczyzn nie udało się uratować. 55-latek zmarł od poparzeń. Sprawę bada policja i prokuratura.