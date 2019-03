Boiler Room True Music w Polsce!

O WYDARZENIU

Drugi przystanek na trasie koncertowej Boiler Room 2019, Kraków, będzie gościł zarówno lokalnych jak i międzynarodowych artystów elektronicznej sceny muzycznej. Headlinerem wydarzenia będzie FJAAK – niewiarygodny duet z Berlina, który, mimo młodego wieku artystów, stale powiększa rzeszę wiernych fanów, dzięki wyjątkowym, analogowym dźwiękom.

Towarzyszyć im będzie szwedzki duet SHXCXCHCXSH, wyróżniający się elektronicznymi bitami oraz wyjątkowym łączeniem elementów muzyki elektronicznej, techno oraz industrial. Ich występ, prowadzony

w charakterystycznym, mistycznym stylu, jest pozycją obowiązkową, robiącą piorunujące wrażenie. Do line-upu dołączył również światowej sławy holenderski DJ Martijn Deijkers, znany jako Martyn, wyróżniający się futurystycznymi utworami inspirowanymi dźwiękami Detroit oraz Chicago. Towarzyszyć mu będzie warszawski duet innowatorów muzyki dub, Private Press. Lokalną scenę muzyczną będzie reprezentowała DJ Olivia. To członkini Morskiego Oka, związana z klubem Szpitalna 1 oraz kolektywem We are Radar. Jej muzyka jest inspirowana fascynacją latami 80., industrialnym techno, elementami klasycznego syntezatora oraz wave.

O PROJEKCIE BOILER ROOM X TRUE MUSIC

Jedna z wiodących marek whisky w Europie oraz platforma muzyczna Boiler Room odnowiły z początkiem roku swoją długoletnią współpracę, której celem jest wspieranie aktywacji True Music na całym świecie. Projekt powstał by uczcić autentycznych artystów, którzy nie boją się podążać za marzeniami oraz przekraczać artystycznych barier. Dotychczas w ramach projektu True Music wsparcie otrzymało ponad 250 artystów w trakcie 28 eventów, w których uczestniczyło ponad 120 milionów ludzi z 120 krajów.

Obecna trasa Boiler Room przenosi wsparcie i uznanie dla artystów na kolejny poziom, realizując ideę „Take a Stand For True Music” poprzez wspieranie nie tylko artystów, ale też fanów, obsługę oraz szerszą społeczność muzyczną, która najbardziej tego potrzebuje.