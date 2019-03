Bioniczna trzustka z druku 3D. Przełom w leczeniu cukrzycy?

Jak leczyć przewlekłe rany? Wystarczy… wydrukować nową skórę w 3D! Rewolucyjna metoda

Naukowcom z Nowego Jorku udało się opracować innowacyjny sposób na to, by przyspieszyć tempo gojenia się poważnych ran, a na dodatek niemal całkowicie wyeliminować konieczność przeprowadzania skomplikowanych przeszczepów skóry np. po oparzeniach. Na czym to polega?