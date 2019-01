Bezpieczny, zdrowy i roześmiany senior czyli oferta dla aktywnych

Marzeniem kabaretu „Czarna Rękawiczka” działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, zawsze było robienie programu o sąsiadach i tych, którzy są dalej i bliżej. Takiego bez złośliwości i szyderstw, ale za to żartobliwie i z nutką ironii. I tak powstał spektakl „Z czego się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejcie!”. Zaglądają w nim do Czechów i Rosjan, ale też nie omijają „własnego podwórka”.

Mariaż osobowości i paradoksów będzie można zobaczyć 21 stycznia o godz. 17 w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie WCK.

Tego samego dnia o godz. 16.30 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętach zaprasza do Domu Kultury na wykład „Bezpieczny senior na drodze”. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu przypomną podstawowe zasady przypomną i udzielą bezcennych.

Z kolei Inspektor Danych Osobowych Ewelina Gapska, rozszyfruje czym jest RODO i co dla każdego oznacza ochrona danych osobowych.

A w kęckim „Kinie dla seniora” 23 stycznia o godz. 11 polska komedia „Zabawa, zabawa”.

Wkrótce w Kętach ruszy nowy projekt „Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji” realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną. To oferta skierowana do osób 50 plus, które od lutego do lipca, będą mogły poznać tajniki fotografowania i obsługi komputera. Treningi pamięci i twórcze poranki, będą ciekawym uzupełnieniem nowego projektu.

Zainteresowani już powinni „zaklepać” sobie miejsce. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 33 845 31 02 (wew.23).

Oświęcimscy słuchacze Uniwersytety Trzeciego Wieku przy OCK 22 stycznia o godz. 14 dowiedzą się jak leczyć choroby cywilizacyjne ziołami. Wykład poprowadzi dr Krzysztof Blecha.

