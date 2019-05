Bez lekcji o hejcie w wadowickich szkołach? Radny: na sesjach też jest mowa nienawiści

Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński (Prawo i Sprawiedliwość) oświadczył już, że miasto nie pójdzie za przykładem Warszawy, gdzie prezydent Rafał Trzaskowski zarządził, że we wszystkich szkołach lekcje, które nauczą uczniów, jak reagować na mowę nienawiści.

Tam zajęcia mają zostać przeprowadzone na lekcji wychowawczej, a pomogą w tym materiały dostarczone przez urząd miasta. To reakcja samorządu m.in. na tragiczną śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, ale i na inwektywy rzucane często w przestrzeni publicznej nie tylko przez polityków.

Pomysł podchwyciły inne miasta, m.in. Wrocław, Kielce i Kraków. W tym ostatnim, za realizację tych zajęć odpowiedzialna jest nowa szefowa miejskiej oświaty Ewa Całus, wiceburmistrz Wadowic za kadencji Mateusza Klinowskiego.

Ten jest dzis radnym miejskim i obiecuje, że zrobi wszystko, by takie lekcje odbywały się także w papieskim mieście. Złożył już nawet oficjalną interpelację w tej sprawie do burmistrza Kalińskiego, w której odwołuje się m.in. do ataków na niego i zastępczynię, do których doszło w ratuszu w ubiegłej kadencji.

„Mowa nienawiści nie jest bowiem wyłącznie bolączką osób pełniących funkcje publiczne, ale w ogromnej mierze dotyka uczniów. (...) Zajęcia dotyczące tego zjawiska mają dla nich ogromne znaczenie i mogą zapobiegać wielu niepotrzebnym cierpieniom” - przekonuje w interpelacji radny Klinowski.

Burmistrza Kalińskiego jednak nie przekonał. - Za mojej kadencji szkoły podstawowe będą wolne od politycznej indoktrynacji - zapowiada. - Nie będziemy zezwalać organizacjom o charakterze politycznym czytania publikacji, które można uznać za publikacje indoktrynujące ideologiczne, tak lewicowe, jak i prawicowe - dodaje.

Radny Klinowski zapewnia z kolei, że nie odpuści tematu i obiecuje kolejne działania, jeśli tylko otrzyma na piśmie odpowiedź na swoją interpelację.

Niewykluczone, że jego klub radnych, Wolne Wadowice, złoży swój projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie.

Większość w Radzie ma co prawda klub PiS, ale nie wszyscy jego członkowie są co do takich lekcji tak negatywnie nastawieni jak burmistrz. Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie on podejmie ostateczną decyzję.

- Takie lekcje może i by się przydały, ale bez polityki i ideologii a jeszcze bardziej by się przydały szkolenia dla radnych, bo na sesjach pełno jest hejtu - mówi nam radny miejski Ireneusz Chrapla (klub PiS).

