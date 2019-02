Będzie obwodnica Zatora. Chce ją zaprojektować i wybudować 6 firm

- Różnica pomiędzy ofertą najmniej i najbardziej kosztowną jest duża – nie kryje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt inwestycji zaproponowany przez firmę Mota-Engil Central Europe wynosi ponad 69,67 mln zł, natomiast IMB-Podbeskidzie wyceniło swoje prace na ponad 103,628 mln zł. Z kolei połowa wykonawców wyceniła koszty na ponad 70 mln zł (ponad 72 mln, 74 mln i 78 mln). - Rozpoczynamy sprawdzanie ofert – informuje Iwona Mikrut.



W ramach tego zlecenia zaprojektować i wybudować trzeba drogę o przekroju jednojezdniowym, długości ok. 2,1 km wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja projektowa ma być przygotowana dla wszystkich branż wraz z niezbędnymi opracowaniami. Wykonawca musi także uzyskać pozwolenia i decyzje dla budowy oraz użytkowania obwodnicy, po jej wybudowaniu.



Obwodnica będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona) z jedną jezdnią. Oprócz budowy samej obwodnicy w ciągu DK28, przebudowany zostanie także odcinek drogi wojewódzkiej DW781, klasy G. Powstanie 5 obiektów inżynierskich, w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające).



Projekt i budowa mają zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do terminu na etapie projektowania wliczane będą okresy zimowe, natomiast w przypadku realizacji robót do terminu realizacji już nie będzie wliczany okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).



Obwodnica Zatora w ciągu DK28 realizowana będzie z wykorzystaniem technologii i standardu BIM. Building Information Modeling jest nowoczesną technologią, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac.

POLECAMY - KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Uwaga kierowcy! Są kolejne nowe znaki