Barometr Providenta – na co wydamy najwięcej pieniędzy w 2019 roku?

Początek roku kojarzy nam się z czasem postanowień i planów na nowy rok. Jednak jak wynika z badania Barometr Providenta, zrealizowanego dla największej instytucji pożyczkowej w Polsce, tylko 18 proc. z nas zastanawia się, jakie wydatki poniesie w nadchodzących miesiącach i szczegółowo je planuje. Jak czytamy w badaniu, największą bolączką dla portfela w kolejnym roku będą bieżące wydatki – wskazało na nie 42 proc. ankietowanych.

– Dla 17 proc. osób planujących całoroczny budżet najtrudniejszą pozycją jest z kolei koszt remontu. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że średnia kwota, jaką respondenci chcą przeznaczyć na odświeżenie mieszkania to 11 661 zł. Dla 13 proc. osób wyzwaniem są wakacje – średnio będą ich kosztować 3 647 zł. Najwięcej na letni wypoczynek planują przeznaczyć młodzi ludzie w wieku 25-34 lata, bo ok. 4 800 zł. Najmniej - osoby powyżej 60. roku życia, które budżetują na ten cel 2 000 zł – mówi Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska. – Jak wynika z naszego badania tylko 9 proc. respondentów planuje kupno samochodu, ale będzie to kosztowny zakup – średnio chcemy nabyć auto za ok. 34 800 zł. Najwięcej, bo średnio aż 42 113 zł, gotowi są wydać najmłodsi respondenci w wieku 25-34 lata. Tymczasem osoby w wieku ich rodziców (45-59 lat) planują na zakup auta przeznaczyć średnio 12 tys. zł – dodaje Anna Karasińska.

Badani myślą też o zakupie sprzętu RTV/AGD – robi to 18 proc. z nich, i planują przeznaczyć na sprzęt średnio 1 800 zł. Polacy troszczą się też o swoje zdrowie – aż 17 proc. w corocznym budżecie uwzględniło wydatki na leczenie – wyniosą ich ok. 1 500 zł. O 700 zł więcej na leki i wizyty u lekarzy chcą przeznaczyć respondenci w wieku 45-59 lat.

15 proc. uczestników badania Barometr Providenta zabezpiecza średnio 19 tys. zł na spłatę kredytów. Tyle samo respondentów już na początku roku planuje Boże Narodzenie i deklaruje, że wyda na święta ok. 660 zł.

Ostatnie miejsca w rankingu największych obciążeń w domowym budżecie na 2019 rok należą do dużych okazjonalnych wydatków związanych z weselem czy zakupem domu lub mieszkania. 5 proc. respondentów planuje przeznaczyć na wesele średnio 17 135 zł. Zakup domu lub mieszkania planuje 3 proc. badanych i przeznacza na ten cel średnio 49 020 zł. Coraz mniej osób, bo tylko 4 proc. badanych, wskazuje, że musi dużo wcześniej zabezpieczyć środki na szkolną wyprawkę.

Wydatki z oszczędności i bieżących dochodów

Ponad połowa osób planujących już tegoroczne wydatki stwierdziła, że największy wydatek pokryje ze swoich oszczędności, a niemal 40 proc. uważa, że zrobi to z bieżących dochodów.

– Co dziesiąty respondent myśli o pożyczce w banku. Taki sam odsetek zamierza zapożyczyć się u rodziny. Każda z tych osób powinna pamiętać o odpowiedzialnym pożyczaniu i dobrze się zastanowić, czy planowany wydatek jest dla niej niezbędny i czy na pewno ją na niego stać – mówi Karolina Łuczak, kierownik biura prasowego i komunikacji wewnętrznej w Provident Polska. – Jak pokazują wyniki badania najwięcej pieniędzy na realizację swoich tegorocznych planów chcą przeznaczyć młodzi ludzie w wieku 25-34 lata. 13 proc. z nich pożyczy pieniądze w banku, a 14 proc. zapożyczy się u rodziny. Ze względu na młody wiek i jeszcze niewielkie doświadczenie w zarządzaniu pieniędzmi, powinni rozsądnie podejść do tych wydatków i szczegółowo zaplanować swój roczny budżet, uwzględniając w nim wysokość raty kredytu czy pożyczki – dodaje Karolina Łuczak.

Warto zauważyć, że połowa respondentów, którzy już myślą o przyszłorocznych wydatkach, oczekuje w najbliższym roku poprawy swojej sytuacji materialnej. Co czwarty badany uważa, że nic się zmieni, a co piąty pesymistycznie podchodzi do swojej sytuacji finansowej.

O badaniu Barometr Providenta

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zrealizowała firma Danae w dniach 7-12 grudnia 2018 roku na ogólnopolskiej próbie n=1009 Polaków w wieku 15+.