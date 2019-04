Badania nie pozostawiają wątpliwości - Polacy kochają desery lodowe!

72% Polaków kupuje desery lodowe bez szczególnej okazji, jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą Maison & Partners*, twierdząc, że właściwie… każda okazja jest dla nich dobra! Zdaniem większości respondentów deser lodowy to świetny sposób na poprawę nastroju, np. po trudnym dniu (69%), czasem słodka nagroda za mniejsze lub większe osiągnięcie, albo po prostu chwila przyjemności i oddechu, którą fundujemy sobie w codziennym zabieganiu. Najchętniej takie chwile dzielimy z innymi – dla 65% Polaków wspólne wyjście na lody to forma spędzenia czasu z bliskimi osobami. Oczywiście wśród nich szczególne miejsce zajmują dzieci, z którymi na lodowe desery wybiera się 46% badanych, zwłaszcza kiedy do uczczenia są ważne dla ich pociech osiągnięcia.

Ten społeczny i rodzinny wymiar jedzenia deserów lodowych obserwują również właściciele sieci Grycan – Lody od pokoleń – Każdego dnia w naszych lodziarnio-kawiarniach widzimy grupy kobiet, które spotykają się z jakiejś okazji, albo właśnie bez, śmieją się, rozmawiają. Albo młodych ludzi, patrzących sobie w oczy przy deserach lodowych. Ogromną radość sprawia nam też widok rodzin z dziećmi wspólnie spędzających czas, świętujących zakończenie roku szkolnego, urodziny czy świetny wynik na zawodach – komentuje Elżbieta Grycan, właścicielka sieci.

Jakie desery lubimy najbardziej?

Przede wszystkim w deserach lodowych ważne są dla nas… lody! Przy wyborze deseru najwyższą wagę przywiązujemy do ich jakości, co potwierdza 70% respondentów. Niemal tak samo ważnym czynnikiem wyboru jest smak całej kompozycji (67%). Co ciekawe, dla 83% konsumentów ważne jest, aby lody, z których przygotowywany jest deser były wytwarzane w tradycyjny, rzemieślniczy sposób. Ta rzemieślniczość według badanych oznacza przede wszystkim używanie do produkcji najwyższej jakości składników (61%) oraz ręczne metody produkcji (45%), a także wykorzystywanie rodzinnych przepisów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie (43%). Gdzie szukamy takich deserów? Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości. 90% badanych przyznało, że najlepsze desery lodowe można kupić w lodziarnio-kawiarniach Grycan i to właśnie w nich można znaleźć największy wybór lodowych kompozycji (84%).

Co na to lodziarnie?

Marka Grycan - Lody od pokoleń od lat postrzegana jest jako ekspert w przygotowywaniu lodowych deserów, które z czasem stały się jej znakiem rozpoznawczym. Wszystko wskazuje na to, że także w tym roku nie zawiodą się zarówno stali, jak i nowi bywalcy lodziarnio-kawiarni, ponieważ rozpoczęcie lodowego sezonu zapowiada się naprawdę smakowicie!

– Tej wiosny proponujemy naszym gościom nowe, autorskie desery lodowe: Deser Sernik w Pomarańczach oraz Deser Bezowe Tiramisu. Podstawą obu kompozycji są Smaki Deserowe oraz ciastka i dodatki przygotowywane we własnych pracowniach cukierniczych – mówi Elżbieta Grycan, właścicielka sieci Grycan – Lody od pokoleń.

Deser Sernik w Pomarańczach od Grycana to połączenie Smaku Deserowego Sernikowe z Pomarańczą, lodów waniliowych oraz czekoladowych z kawałkami sernika tradycyjnego oraz puszystej bitej śmietany i domowej konfitury z pomarańczy. Kompozycję dopełnia dekoracja z siekanej gorzkiej czekolady oraz chrupiącej rurki waflowej.

Druga propozycja sieci to deser Bezowe Tiramisu – kompozycja Smaku Deserowego Mocca z Bezą i Gorzką Czekoladą, lodów tiramisu oraz waniliowych z puszystą bitą śmietaną, kawałkami ciastka Tiramisu oraz chrupiącymi bezikami kawowymi Całość udekorowana jest aromatycznym kakao.

Wszystkie desery serwowane w lodziarnio-kawiarniach Grycan przygotowywane są ręcznie. Ich podstawą są lody produkowane rzemieślniczymi metodami, według tradycyjnych receptur, a dekorację stanowią starannie wyselekcjonowane i przygotowane dodatki – owoce, polewy z owoców i czekolady, ciasteczka, bezy i rurki waflowe wytwarzane ręcznie we własnych pracowniach cukierniczych.

Z przyjaciółmi, czy z rodziną, na specjalną okazję, czy też zupełnie bez żadnego powodu – wyjście na deser lodowy to doskonały sposób na poprawienie nastroju… a zatem…. ruszamy na lody!

*Badanie zrealizowane przez Maison & Partners na zlecenie marki Grycan – Lody od pokoleń w styczniu 2019 r. na ogólnopolskiej próbie konsumentów kategorii deserów lodowych reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania; N:1022