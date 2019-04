Awanturował się w autobusie i próbował ugryźć policjanta

Podczas interwencji 21-letni pijany mężczyzna cały czas szarpał policjantów i obrażał ich. Uspokajanie go nie przyniosło żadnych rezultatów. Mężczyzna nadal był bardzo agresywny, a podczas wyprowadzania z radiowozu usiłował… ugryźć policjanta w rękę.

21-latek usłyszał cztery zarzuty. Dwa dotyczące zmuszania przemocą funkcjonariusza publicznego do zaniechania czynności służbowej, a także zarzut naruszenia nietykalnosci cielesnej policjanta oraz jego znieważania, za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

