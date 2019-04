Atrakcyjne nagrody dla uczestników Rajdu Rowerowego Kraków - Trzebinia

Wielkie emocje w derbach. Wisła Pany! Skandaliczne zachowanie kibiców Cracovii. ZDJĘCIA, WIDEO

Wisła Kraków wygrała z Cracovią w derbach Krakowa. Wiślacy długo dominowali i prowadzili już 3:0. Piłkarze „Pasów" pokazali jednak charakter, walczyli do końca, zdobyli dwa gole, ale zabrakło im czasu, by doprowadzić do wyrównania. To czwarta wygrana Wisły z rzędu w derbowych mec...