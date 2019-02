Pogoda na środę, 13 lutego. Na wiosnę trzeba będzie jeszcze poczekać

W środę okresami będą pojawiać się opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu powodującego gołoledź. Od zachodu będą przechodziły w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany i dość siln...