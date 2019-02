Andrychów. Eksplozja w bloku. Ewakuowani mieszkańcy

Ze wstępnych informacji wynika, że do wybuchu doszło w łazience. Eksplodowała pralka, która była wyłączona z prądu. Trwa ustalanie, co było przechowywane w środku.

Strażacy ewakuowali mieszkańców z budynku. Trzy osoby (sąsiedzi, którzy pomagali w gaszeniu pożaru) wymagały pomocy załogi karetki pogotowia, ale nic nie zagraża ich życiu. W mieszkaniu w czasie wybuchu była kobieta z dzieckiem - im nic im się nie stało.

Mieszkanie, gdzie doszło do wybuchu jest uszkodzone - od siły uderzenia wyrwane zostały drzwi - do łazienki i wejściowe, razem z framugami.

Na miejscu był reporter lokalnej telewizji TvLive24. Rozmawiał ze świadkami. Część z ewakuowanych ludzi po ok. godzinie wróciła do mieszkań, inni woleli spać do rodzin i znajomych. W pralce były przechowywane jakieś chemikalia.

Straż pożarna i policja oraz pracownicy urzędu miasta i służb technicznych na miejscu byli do rana. Śledczy czynności prowadzą pod kątem sprowadzenia zagrożenia na mieszkańców bloku. To blok należący do gminy Andrychów.

