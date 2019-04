Amelia ma za sobą debiutancki singiel - "Nie pozwolę nam się bać". Wspomina udział w programie The Voice Kids Poland [Wywiad wideo]

Utwór „Nie pozwolę nam się bać” to debiutancki singiel Amelii, który inspiruje do zmierzenia się z własnymi słabościami. Często wydaje się nam, że jesteśmy skazani na samych siebie, że nie możemy liczyć na pomoc innych w zawalczeniu o marzenia. W życiu każdego z nas pojawiają się trudne momenty, w których nie powinniśmy być sami. Swoim debiutanckim singlem Amelia chce pokazać, że mamy w sobie wystarczająco dużo siły, by zwalczać przeciwności losu, by dokonywać zmian na lepsze, a cały proces jest łatwiejszy, gdy dzieje się przy wsparciu najbliższych.

Amelia od najmłodszych lat wyróżniała się spośród rówieśników muzykalnością. Śpiewa, sama sobie akompaniuje. W The Voice Kids 2018 występowała w drużynie Tomsona i Barona (Afromental). Zaśpiewała m.in. utwór “There Nothing Holdin’ Me Back” z repertuaru Shawna Mendesa. Gra na gitarze i pianinie, sama komponuje oraz piszesz teksty. Pierwszy autorski utwór zaprezentowała jako 9-latka w miejskim konkursie „Mam Talent” zdobywając pierwszą nagrodę. Amelia spróbowała swoich sił w castingu do programu „The Voice Kids” i została zaproszona na przesłuchania w ciemno. Udział w tym programie był dla niej wielką przygodą, która zakończyła się w finale programu.

Cała rozmowa z Amelią w programie MuzoTok.