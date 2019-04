Absurdalne pytania tatrzańskich turystów. W niektóre aż trudno uwierzyć

Jak dojechać samochodem na Giewont, dlaczego szlaki w Tatrach są nieodśnieżane, dlaczego nie ma latarni na szlaku do Morskiego Oka - to tylko niektóre pytania i pretensje, jakimi zasypywanie są pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego po każdym niemal sezonie turystycznym. Niektóre z nich mogą rozbawić do łez. Pokazują też, że spora część wędrowców raczej pomyliła szlak w Tatrach z... Krupówkami. Sami zobaczcie.