74. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

O godz. 12.30 w budynku tzw. Centralnej Sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, rozpoczęła się główna cześć obchodów z udziałem byłych więźniów, premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremier Beaty Szydło. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Podczas uroczystości głos zabrała Janina Iwańska, która do obu trafiła mając zaledwie 14 lat.

- Przyjechałam do Auschwitz w nocy – wspominała Janina Iwańska. - Kiedy otwarto nam wagony, pierwsza myśl była, nie umrę – wspominała Janina Iwańska. - Kiedy wyszłam z wagonu, poczułam zapach, który znałam z Treblinki, zapach palonych ciał. Wobec tego radość minęła, bo wiedziałam, że czeka mnie to samo – dodała.

W Auschwitz przetrwała do stycznia 1945 r., kiedy to Niemcy zarządzili ewakuację. W Marszu Śmierci przeszła do Wodzisławia, skąd w transporcie trafiła do obozu Ravensbrueck. Potem została przewieziona do Neustadt-Glewe, gdzie 2 maja doczekała wyzwolenia.

- Moim życzeniem jest, żeby młodzi, żeby młode pokolenia nie musiały iść drogą, którą ja musiała przebyć – powiedziała na zakończenie Janina Iwańska.

O tragicznych obozowych doświadczeniach mówił również Leon Weintraub, polski Żyd z Łodzi, który został przywieziony do KL Auschwitz w sierpniu 1944 r.

- Dokuczał mi bardzo ten czarny, ciężki cuchnący spalonym mięsem dym, który nieustannie , okrągłą dobę walił z kominów krematoriów, które był też za drutami kolczastymi – mówił były więzień.

Po kilku tygodniach dołączył do transportu do Głuszyc. Trafił do obozu Dornhau, a później do obozów obozów pracy. Wyzwolenia doczekał w kwietniu 1945 r.

- W Auschwitz, w tym nazistowskim obozie, w miejscu symbolizującym niespotykany dotąd w historii naszej cywilizacji okrucieństwo w traktowaniu ludzi, w miejscu, w którym wprowadzono technikę masowego i przemysłowego mordowania, naziści urzeczywistnili swoją ideologię – powiedział Leon Weintraub. - I stąd wynika, że odczuwam wielki ból, ubolewam bardzo, że w wielu krajach Europy, ale także w naszym kraju, bezkarnie maszerują osoby w uniformach zbliżonych do nazistowskich. Osoby te otwarcie nazywają się nazistami i utożsamiają się z nazizmem. Głoszą hasła zbliżone do nazistowskich. Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu, to bezsprzecznie określenie się jako morderca i ludobójca, gdyż taki jest nieustannie ostateczny wynik takiego nastawienia, które na początku głosi niechęć, wrogość do innych tylko, które określa rasizm, antysemityzm i homofobię, jako „zalety” takie, jak to czynili wyznawcy nazizmu. I to dzieje się w naszym kraju, który doznał tyle szkód, tak wiele ucierpiał podczas nazistowskiej okupacji – dodał.