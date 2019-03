5. liga, Wadowice. Rajsko nie oszczędziło Sosnowianki, urządzając sobie strzelecki trening [ZDJĘCIA]

Jednak był czas i na finezję. Paweł Piskorz minął w polu karnym kilku rywali, położył bramkarza, trafiając do pustej bramki. - Dobrze, że szybko trafiliśmy przeciwnika, odbierając mu pewność siebie. Czy po takim meczu włączę się do walki o ligowego króla strzelców? Nie myślę o tym, bo starta do prowadzącego Mariusza Piskorka jest spora. Jeśli złapię z nim kontakt, a tracę do niego obecnie siedem goli, wówczas może o tym pomyślę – powiedział popularny „Pikol”.

Goście przed przerwą też mogli się pokusi o trafienie. Z boku w pole karne wpadł Tomasz Kozik, lecz Kołacz skutecznie interweniował (35 min).

Po zmianie stron gospodarze atakowali, a – skoro przyjezdni stawiali coraz mniejszy opór – okazji bramkowych było mnóstwo. Ważne, że miejscowi gracze nie „przypalali” się na gole. Piękną, kombinacyjną akcję rozegrali Patryk Senkowski z Szymonem Brańką. Ten drugi wpadł w pole karne, ale – mając przed sobą tylko bramkarza – zagrał wzdłuż do wbiegającego Bartłomieja Rysia, który dopełnił formalności. Zresztą właśnie Rysiowi przypadło zdobycie dziesiątego gola, a podającym znowu był Brańka.

Rajsko – Sosnowianka Stanisław Dolny 11:0 (5:0)

Bramki: 1:0 Brańka 3, 2:0 Sieczko 19 karny, 3:0 Senkowski 31, 4:0 Piskorz 37, 5:0 Piskorz 43, 6:0 Ryś 53, 7:0 Ryś 63, 8:0 Bąk 69, 9:0 Senkowski 75, 10:0 Ryś 82, 11:0 Brańka 83.

Rajsko: Kołacz – Sieczko (46 Ochman), D. Jędrusik, Welber (60 Ogórek), Zimnal (20 Skiernik) – Brańka, Czarnik, Matlak (46 Ryś), Mika – Senkowski, Piskorz (60 Bąk).

Sosnowianka: Pachel (75 Kapuściński) – Gawron, Wojtaszek, Mamcarczyk (65 Batko), Pałach – Hachlowski, Sz. Szydłowski, Michalec, Kozik – Pacut, K. Szydłowski (63 Sikora).

Sędziował: Sławomir Nachel (Chrzanów). Żółta kartka: Ogórek. Widzów: 150.



W innych meczach: Zatorzanka Zator – Kalwarianka 0:3, Garbarz Zembrzyce – Halniak Maków Podhalański 1:2, Nadwiślanin Gromiec – Arka Babice 4:1 Tempo Białka – Niwa Nowa Wieś 1:0, Żarki – Chełmek 2:2, Victoria 1918 Jaworzno – Brzezina Osiek 0:0.

TABELKA: