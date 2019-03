4. liga. Unia Oświęcim przegrała z Orłem Ryczów. Zdecydował błąd bramkarza [ZDJĘCIA]

Po zmianie stron jeszcze Dariusz Wilczak na lewej stronie zakręcił obroną, zagrał w pole karne, lecz Konrad Kawaler obronił strzał Czapli. Nikt z miejscowych nie poszedł za uderzeniem, więc o skutecznej dobitce nie było mowy.

Z czasem do głosu doszli ryczowianie. Mieli serię rzutów rożnych. Za trzecim razem, po dograniu Marcela Wilczyńskiego, z pola bramkowego główkował Krystian Żuraw. Korzec jednak skutecznie interweniował (60 min). Potem, po dograniu z rzutu rożnego, minimalnie nad poprzeczką uderzył Grzegorz Kowalówka (67 min).

Losy meczu rozstrzygnęły się w 75 min; z prawej strony ostro dośrodkował Klemens Drobniak, a - skoro Korzec odbił piłkę przed siebie – do siatki wepchnął ją Piotr Włosiak, który kilka minut wcześniej pojawił się na boisku. - To było spotkanie z gatunku tych do pierwszego trafienia. Dobrze, że nam udało się zadać cios, bo zrehabilitowaliśmy się za premierową porażkę na własnym stadionie z Dalinem Myślenice – powiedział Dawid Musiał, trener Orła. - Mieliśmy świadomość tego, że gospodarze będą szukać rosłego Czapli, więc staraliśmy się im utrudnić to zadanie.

W końcówce oświęcimianie nie byli w stanie podejść pod bramkę ryczowian, żeby poszukać wyrównującego trafienia. W doliczonym czasie Bartosz Praciak uderzył z wolnego nad poprzeczką. - Dopadła nas jakaś strzelecka niemoc. U rywali gola zdobył zmiennik, a nasze zmiany niewiele wniosły do gry – stwierdził Jacek Dobrowolski, trener Unii.

Unia Oświęcim - Orzeł Ryczów 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Włosiak 75.

Unia: Korzec – Rzeszutko, Ryszka, Ryś, Pietraszko – Wilczak, Janiczak (67 Lichota), Jończyk, Mrowiec (55 Snadny) – Czapla, Praciak.

Orzeł: Kawaler – Pluta, Żuraw, Matejko, Biela (85 Kozioł) – Para, Drobniak, Wilczyński (72 G. Pater), Gołdowski (61 Włosiak) – Żerdecki, Wnęk (46 Kowalówka).

Sędziował: Patryk Świerczek (Brzesko). Żółte kartki: Ryszka, Wilczak – Para, Gołdowski, Żerdecki. Widzów: 130.

