38-latek z Przeciszowa prowadził nielegalny proceder

Oświęcimscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej współpracując z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Oświęcimiu przerwali nielegalny proceder 38-letniego mieszkańca gminy Przeciszów. Pseudoprzedsiębiorca wwoził do Polski z Holandii produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do utylizacji, które nigdy do niej nie trafiały. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie 135 przestępstw.