Majówka 2019 już lada moment! W 2019 roku wystarczy wziąć 3 dni urlopu, by cieszyć się aż 9 dniami wolnego. Można też wziąć 7 dni urlopu i mieć 16 dni wolnego, łącząc majówkę z Wielkanocą. Dłuższy wyjazd aż kusi, jednak co zrobić, kiedy mamy ograniczony budżet i w grę wchodzi tylko tania majówka 2019? Jeśli nie chcesz lub nie możesz wydać zbyt wiele na wypoczynek w długi weekend majowy, mamy dla Ciebie kilka propozycji, które pozwolą ci wykorzystać wolny czas bez zbytniego nadszarpnięcia domowego budżetu! Czy pomysł nr 7 cię zaskoczy? Sprawdź to sam!

Majówka 2019: jak wypada? Kiedy jest majówka 2019? Już trwa!



1 maja – środa

3 maja – piątek

Majówka 2019: jak spędzają ją Polacy? Co robić w majówkę?

Majówka 2019 to gorący temat już od wielu miesięcy – wszystko za sprawą wyjątkowo korzystnie układającego się w tym roku kalendarza.Dni ustawowo wolne od pracy wypadają następująco:To oznacza, że biorąc zaledwie 3 dni urlopu (w poniedziałek i wtorek 29-30.04. oraz czwartek 2.05.), możemy mieć aż 9 dni wolnego. To sporo czasu, którego aż żal nie wykorzystać w żaden sposób. Nic dziwnego zatem, że już od tygodni poszukiwane są sposoby na to,. Niektórzy mają pomysł na długi weekend majowy od dawna, ale inni dopiero niedawno zaczęli o tym myśleć i próbują na ostatnią chwilę stworzyć jakiśOd dawna Polacy chętnie planują wyjazdy na majówkę. W ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się zagraniczne. Niezmiennie na brak gości nie mogą narzekać w czasie majówki turystyczne miejscowości w kraju. Majówka 2019 pod tym względem niczym się nie różni. Wielu Polaków już teraz przebywa na majowych wakacjach.Nie każdy jednak może sobie pozwolić na tygodniową wycieczkę - może ona wygenerować całkiem spore koszty, które leżą poza zasięgiem wielu osób. Inni wolą po prostu przeznaczyć pieniądze na urlop w letnich miesiącach i nie chcą wydawać ich zbyt dużo w trakcie majówki. Niezależnie od tego,, dlatego pomysły na jej spędzenie są na wagę złota. Majówka 2019 w Polsce, a nawet we własnym mieście może być dobrze spędzonym czasem!Jeśli jeszcze nie masz na nią żadnych planów, to najwyższa pora, by coś wymyślić. W galerii przedstawiamy garść pomysłów na to, jak spędzić majówkę 2019 nie wydając fortuny - korzystaj z nich śmiało!